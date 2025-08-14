양구, ‘버드나무 예술창고’ 준공…내년 정식 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

양구군이 양구읍 상리에 '버드나무 예술창고'를 준공했습니다.



이곳은 연면적 1,500제곱미터 규모로, 전시실과 공연장, 세미나실을 갖춘 복합 문화예술공간입니다.



'예술창고'는 곡물 보관 창고 다섯 동을 개조해 만들었습니다.



양구군은 올해 말까지 시범 운영한 뒤, 내년부터 지역 예술가와 주민들에게 정식으로 개방할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!