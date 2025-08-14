홍천강 수중보~북방면 송학정교 산책로 개통

동영상 고정 취소

홍천강 수중보와 북방면 송학정교를 연결하는 산책로가 오늘(14일) 개통합니다.



이 산책로는 25억 원이 투자돼, 길이 583미터, 폭 2미터로 조성됐습니다.



이 산책로는 홍천 터미널 건너편 수중보부터 북방면 무궁화 테마파크까지 이어집니다.



홍천군은 다음 달(9월)까지 경관 조명 공사를 진행할 계획입니다.



