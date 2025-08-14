손흥민, 28일 LA 다저스 마운드 오른다…김혜성·오타니 만날까?

﻿LAFC의 손흥민이 같은 연고지를 쓰는 미국프로야구 메이저리그 LA 다저스 마운드에 오릅니다.



다저스 구단은 오늘(14일, 한국시간) 구단 SNS를 통해 "손흥민이 오는 28일 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 시구한다"고 전했습니다.



손흥민은 이 게시물을 개인 SNS에 게재한 뒤 팀 동료인 라이언 홀링스헤드에게 "우리 연습해야겠다"고 썼습니다.



손흥민의 시구는 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 홈 데뷔전을 앞두고 펼쳐져 눈길을 끌고 있습니다.



손흥민은 지난 7일 토트넘에서 LAFC로 이적한 뒤, 사흘 만에 시카고와의 원정경기에서 교체 출전으로 미국 무대 데뷔전을 치렀습니다.



손흥민은 2주간 원정 경기를 더 치른 뒤 31일 샌디에이고FC와의 홈 경기를 통해 LA 홈 팬들을 만납니다.



슈퍼스타 손흥민의 홈 데뷔전을 앞두고 LA 현지 사회는 들썩이고 있습니다.



이미 '이웃구단' 다저스는 한국인 내야수 김혜성과 한국계 혼혈 선수 토미 현수 에드먼의 환영 메시지를 보내며 손흥민의 LA 입성을 축하했습니다.



28일 시구 행사에서 손흥민과 김혜성의 만남은 물론, 아시아 축구 최고 스타인 손흥민과 MLB 최고 스타로 성장한 다저스의 간판스타 오타니 쇼헤이의 만남도 성사될 수 있을지 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 다저스 X계정 캡처]



