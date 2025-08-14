원주, 올해 상반기 정부 공모 29개 사업 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

원주시는 올해 상반기 정부 공모 29개 사업에 선정돼, 240억 원을 확보했다고 밝혔습니다.



주요 사업은 미래 청정 사업 챌린지 센터 구축과 전통시장 활성화, 바이오헬스 지역센터 2단계 사업 등입니다.



특히, 부론일반산업단지에 조성되는 '미래센터'는 한강수계기금 94억 원으로 반도체, 드론 산업과 관련돼 있다고 설명했습니다.



