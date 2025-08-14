영월, 청년 창업 ‘비즈니스 스쿨’ 참가자 모집

동영상 고정 취소

영월군이 이달(8월) 21일까지 청년 예비 창업가의 역량 강화를 위한 '비즈니스 스쿨' 참가자를 모집합니다.



대상은 18살부터 45살 사이 주민과 영월 이주 계획이 있는 예비 창업가 등입니다.



'비즈니스 스쿨'은 이달(8월) 26일부터 다음 달(9월) 17일까지 AI 활용 제안서 작성 방법과 지역 특화 사업 개발 등을 교육합니다.



교육 수료생에게는 청년 창업 지원 사업 참여 시 가산점도 줍니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!