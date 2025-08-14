영월, 청년 창업 ‘비즈니스 스쿨’ 참가자 모집
입력 2025.08.14 (09:25) 수정 2025.08.14 (09:51)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
영월군이 이달(8월) 21일까지 청년 예비 창업가의 역량 강화를 위한 '비즈니스 스쿨' 참가자를 모집합니다.
대상은 18살부터 45살 사이 주민과 영월 이주 계획이 있는 예비 창업가 등입니다.
'비즈니스 스쿨'은 이달(8월) 26일부터 다음 달(9월) 17일까지 AI 활용 제안서 작성 방법과 지역 특화 사업 개발 등을 교육합니다.
교육 수료생에게는 청년 창업 지원 사업 참여 시 가산점도 줍니다.
대상은 18살부터 45살 사이 주민과 영월 이주 계획이 있는 예비 창업가 등입니다.
'비즈니스 스쿨'은 이달(8월) 26일부터 다음 달(9월) 17일까지 AI 활용 제안서 작성 방법과 지역 특화 사업 개발 등을 교육합니다.
교육 수료생에게는 청년 창업 지원 사업 참여 시 가산점도 줍니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 영월, 청년 창업 ‘비즈니스 스쿨’ 참가자 모집
-
- 입력 2025-08-14 09:25:23
- 수정2025-08-14 09:51:48
영월군이 이달(8월) 21일까지 청년 예비 창업가의 역량 강화를 위한 '비즈니스 스쿨' 참가자를 모집합니다.
대상은 18살부터 45살 사이 주민과 영월 이주 계획이 있는 예비 창업가 등입니다.
'비즈니스 스쿨'은 이달(8월) 26일부터 다음 달(9월) 17일까지 AI 활용 제안서 작성 방법과 지역 특화 사업 개발 등을 교육합니다.
교육 수료생에게는 청년 창업 지원 사업 참여 시 가산점도 줍니다.
대상은 18살부터 45살 사이 주민과 영월 이주 계획이 있는 예비 창업가 등입니다.
'비즈니스 스쿨'은 이달(8월) 26일부터 다음 달(9월) 17일까지 AI 활용 제안서 작성 방법과 지역 특화 사업 개발 등을 교육합니다.
교육 수료생에게는 청년 창업 지원 사업 참여 시 가산점도 줍니다.
-
-
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.