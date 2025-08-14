현대제철, ‘노란봉투법’ 처리 앞두고 비정규직 노조 손배소 취하

현대제철이 지난 2021년 파업을 벌인 비정규직 노동조합 노동자들을 상대로 제기한 46억 원대 손해배상 소송을 어제(13일) 취하했습니다.



더불어민주당이 오늘 국회 본회의를 열어 노조·노동자에 대한 손해배상 범위를 제한하는 내용 등을 담은 ‘노란봉투법’ 처리 방침을 밝힌 가운데 나온 조치입니다.



2021년 정규직 전환을 요구하던 현대제철 비정규직지회 소속 협력사 노동자들은 사측이 제시한 불법파견 문제 해소 방안에 반발해 50여 일간 당진제철소 통제센터를 점거하고 농성을 벌였습니다.



이에 사측은 노동자 180명을 상대로 200억 원대 손배소를 제기하고, 461명을 상대로 46억 1,000만 원의 2차 소송을 제기했습니다.



이번에 취하한 것은 2차 소송입니다. 다만 노란봉투법 처리 방향에 맞춰 별도로 손해배상 소송 등 조치가 취해질 가능성은 있습니다.



1차 소송은 지난 6월 1심 법원이 노조의 배상 책임을 5억 9,000여만원으로 인정하며 원고 일부 승소 판결을 했고, 노조가 항소해 현재 2심이 진행 중입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!