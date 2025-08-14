국민의힘, 내일 국민임명식 불참…“명비어천가 울릴 상황인가”

국민의힘은 광복절인 내일(15일)로 예정된 이재명 대통령의 국민임명식 행사에 불참하겠다는 방침을 재확인했습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(14일) 서울 여의도 당사에서 열린 비상대책위원회의에서 “국민의힘은 이재명 대통령의 ‘셀프 대관식’에 참석하지 않겠다”고 밝혔습니다.



송 비대위원장은 “광복의 기쁨과 순국선열을 기리는 뜻깊은 날에 마치 순국선열의 영광에 숟가락을 얹듯이 셀프 대관식을 벌이려는 모습은 도저히 납득하기 어렵다”며 “무엇보다 지금 우리가 처한 현실이 대선 승리의 축포를 터뜨리며 소위 명비어천가를 올릴 상황인지 되묻고 싶다”고 비판했습니다.



그러면서 “이재명 대통령 취임 후 불과 두 달 만에 대한민국은 관세 협상 실패, 노조 청구서 납부, 기업 탈출, 개인 특급 금융 범죄 의혹, 조국·윤미향 등 파렴치범 사면 등으로 악화일로만 걷고 있다”고 지적했습니다.



송 비대위원장은 “이런 상황에서 셀프 대관식을 열겠다는 것은 참으로 한심한 일”이라며 “더구나 이번 주말까지 많은 비가 예보되고 있고, 서울 서부권에서는 호우경보가 발령되는 등 전국 곳곳이 침수와 산사태 위협에 놓여 있다”고 강조했습니다.



이어 “재난방재 주무부처인 행정안전부가 국민 안전보다 대통령의 대관식 준비에 몰두하는 것이 개탄스럽기 짝이 없다”며 “지금은 권력 과시에 몰두할 때가 아니다. 국민의 생명과 안전을 지키고 민심을 챙기는 데 모든 역량을 쏟아야 할 때”라고 말했습니다.



국민의힘 김정재 정책위의장도 비상대책위원회의에서 “국민의 분노와 고통을 외면한 채 국민 혈세로 벌이는 정치쇼를 즉각 중단하라”며 “국민 임명식을 즉각 취소하고, 그 예산 전액을 수해 지원으로 전환하라”고 촉구했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



