송강호, 지드래곤과 한솥밥…갤럭시코퍼레이션과 전속계약

배우 송강호가 가수 지드래곤이 있는 갤럭시코퍼레이션에 새 둥지를 틀었다.



갤럭시코퍼레이션은 송강호와 전속 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.



송강호는 갤럭시코퍼레이션의 첫 소속 배우가 됐다. 갤럭시코퍼레이션은 지드래곤의 소속사로 인공지능(AI) 엔터 테크 기업을 표방한다.



최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "글로벌 영화산업 세계화에 크게 기여한 송강호 배우와 함께 새로운 AI 엔터테크 시대를 열게 돼 매우 영광"이라고 말했다.



송강호는 2020년부터 4년여간 함께해온 써브라임과 최근 전속 계약을 마무리했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



