“중국으로 빼돌릴까봐”…미국, 수출 AI칩에 ‘위치추적장치’

미국이 해외로 선적되는 AI칩이 중국으로 빼돌려질 것을 우려해 비밀리에 위치추적 장치를 심는 것으로 나타났다고 로이터 통신이 보도했습니다.



로이터에 따르면 이 추적 장치 설치는 AI칩이 중국 등 미국의 수출 제한 대상국으로 밀반출되는 것을 탐지하기 위한 것으로, 조사를 거쳐 특정 화물에만 적용됩니다. 미국 당국은 이 추적 장치를 이용해 수출 통제를 위반해 이익을 얻는 인물이나 기업에 대한 사례를 수집할 수 있습니다.



AI 서버 공급망에 관여하고 있는 다른 관계자 5명도 델과 슈퍼마이크로 등이 제조한 서버 화물에 추적 장치가 설치된 사실을 인지하고 있었다고 로이터는 전했습니다. 해당 서버에는 엔비디아와 AMD가 제조한 칩이 탑재돼 있습니다.



이들은 추적 장치가 일반적으로 배송 포장에 숨겨져 있지만 설치에 누가 관여했는지, 배송 경로 가운데 어디에서 설치되는지는 알지 못했습니다.



일부 관계자들은 지난해 엔비디아 칩이 탑재된 델 서버 화물에서 배송 상자와 내부 포장은 물론 서버 자체에까지 중복해서 크고 작은 추적 장치를 심은 사례도 봤다고 전했습니다.



그러나 AI칩의 재판매상들이 이미 추적 장치의 존재를 인지하고, 화물을 중국 등으로 옮겨 싣는 과정에서 이를 제거하기도 하는 것으로 보입니다.



한 관계자는 재판매상들이 델과 슈퍼마이크로의 서버에서 추적 장치를 제거하는 사진과 영상을 본 적이 있다고 말했습니다. 일부 대형 추적 장치의 크기는 스마트폰과 비슷하다고 합니다.



로이터가 접촉한 수출통제 칩의 중국 재판매상들도 추적 장치가 설치돼 있을 위험이 있기 때문에 정기적으로 환적 화물을 검사한다고 했습니다.



소식통들은 추적 장치 설치에는 주로 상무부 산업안보국(BIS)이 관여하고 있으며, 국토안보수사국(HSI)과 연방수사국(FBI)도 참여하고 있다고 전했습니다.



HSI와 FBI는 이에 대해 논평을 거부했고 상무부도 논평 요청에 답하지 않았다고 통신은 전했습니다. 중국 외교부는 이 사안에 대해 알지 못한다고 답했습니다. 서버와 칩 생산업체들도 추적 장치에 대해 모른다고 답하거나 답변을 하지 않았습니다.



다만, 엔비디아는 “우리는 우리 제품에 비밀 추적 장치를 설치하지 않는다”고 밝혔습니다.



중국은 엔비디아의 AI칩 H20에서 ‘백도어’ 등 보안 문제가 발견됐다며 엔비디아를 압박했으나, 엔비디아는 이를 강력히 부인했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!