성남시, 신흥2구역 지적공부 확정…대지권 설정 등 재산권 행사 가능

경기 성남시는 수정구 신흥2구역 21만㎡ 규모의 주택재개발 정비사업이 완료됨에 따라 해당 지역에 지적공부를 새로 확정해 부여했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.



이번에 부여된 지적공부 세부 내역은 지번과 지목, 면적, 좌표 등입니다.



이에 따라 해당 사업지구 조합원과 아파트 분양자(31개 동, 4천774가구) 등은 대지권 설정을 통해 재산권을 행사할 수 있게 됐습니다.



이번에 지적 확정된 토지는 수정구 신흥동 일원 34필지로 면적은 21만290.5㎡며 새로 부여된 지적공부는 매매나 월세 등 부동산 거래 등에 사용됩니다.



성남시는 현재 진행되고 있는 수정구 산성동과 중원구 상대원2동 등도 주택재개발 정비사업이 완료되면 지적공부를 확정해 시민 재산권 행사와 토지 활용이 가능하도록 할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 성남시 제공]



