‘비무장지대에서 평화의 선율’…경기도 ‘DMZ OPEN 국제음악제’ 다음 달 개막

경기도는 비무장지대를 배경으로 평화를 노래하는 “DMZ OPEN 국제음악제‘가 다음 달 26일 고양아람누리 아람음악당에서 개막한다고 오늘(14일) 밝혔습니다.



닷새 동안 열리는 음악제는 ’내일을 위한 교향곡 Symphony for Tomorrow‘이라는 슬로건으로 경기필하모닉오케스트라와 KBS교향악단, 한경arte필하모닉, 벨기에국립오케스트라 등의 무대가 펼쳐집니다.



개막식 당일에는 경기필하모닉오케스트라와 소프라노 황수미, 메조소프라노 김정미, 테너 이명현, 바리톤 양준모가 무대에 오릅니다.



둘째 날인 27일에는 KBS교향악단이 축제를 이끌며 평화의 메시지를 더하고, 뉴질랜드 출신의 지휘자 젬마 뉴가 무대를 이끕니다.



음악제 마지막 날인 30일에는 벨기에국립오케스트라가 대미를 장식할 예정입니다.



한편, 본공연에 앞서 19일부터 21일까지 국제음악제 사전공연이 DMZ 인근에서 열리며, 사전공연은 누구나 무료로 관람할 수 있는 개방 공연 형태로 진행됩니다.



’DMZ OPEN 국제음악제‘는 끝나지 않은 전쟁이 만들어낸 비무장지대, 전쟁의 상흔이 70년의 세월과 함께 멈춰버린 공간에서 평화의 선율로 분단국가의 현실과 함께 미래를 향한 위로와 희망을 담기 위해 기획됐습니다.



경기도 측은 ”DMZ가 지닌 평화의 메시지를 음악으로 담아낸 국제음악제를 통해 DMZ의 의미를 되새기고 평화의 가치를 함께 나누는 계기가 되길 바란다“고 설명했습니다.



[사진 출처 : 경기도청 제공]



