이억원 금융위원장 후보자 “최우선 과제는 포용금융·생산적 금융”

이억원 신임 금융위원장 후보자가 포용금융과 생산적 금융을 최우선 과제로 집중하겠다고 밝혔습니다.



이 후보자는 오늘(14일) 오전 서울 중구 예금보험공사 1층에서 기자들과 만나 “포용금융 강화, 생산적 금융 대전환, 가계부채 관리, 자본시장 활성화 집중적으로 살펴보겠다“고 말했습니다.



그러면서 ”서민·소상공인의 목소리에 귀 기울이고, 치열하게 일하며 열린 마음으로 변화를 이끌겠다”고 덧붙였습니다.



포용금융은 단순히 정부가 저신용자·저소득층에게 금융 지원을 확대하는 것을 넘어, 그들이 재기할 수 있도록 해 금융시장에 재참여할 수 있도록 하는 정책 방향을 뜻합니다.



이번 정부가 시행 중인 배드뱅크 설립과 새출발기금 지원 대상 확대 등이 대표적인 정책입니다.



또 ‘생산적 금융’의 의미에 대해서, 이 후보자는 “우리 금융은 부동산, 예금, 대출 등 전통적 영역에 머물러 있다”며 “자본의 물꼬를 미래 산업과 부가가치 창출 분야로 근본적으로 돌리는 것이 생산적 금융”이라고 설명했습니다.



다만 정부 조직개편안과 관련한 질문에는 “후보자 신분인 만큼 언급하지 않겠다”고 답했고, 어제 함께 지명된 이찬진 금융감독원장과의 관계에 대해서는 “금융위와 금감원은 금융시장과 금융산업 발전을 위해 긴밀히 협조해야 한다”며 “어제 금감원장과 통화를 했고, 서로 같은 취지를 확인했다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



