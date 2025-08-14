중대본 “가옥 145채 침수, 주민 7백여 명 대피”

어제부터 중부지방을 중심으로 많은 비가 내리면서 인명과 시설물 피해가 잇따르고 있습니다.



중앙재난안전대책본부(중대본)는 어제(13일)부터 오늘(14일) 오전 5시까지 호우로 1명이 숨지고, 212건의 시설 피해가 발생했다고 밝혔습니다.



전국에서 가옥 145채가 물에 잠기고, 500세대 주민 733명이 일시 대피한 것으로 집계됐습니다.



중대본 관계자는 “밤사이 발생한 피해 중에 아직 신고되지 않은 경우가 있을 수 있어 집계되는 피해 규모는 더 늘어날 수 있다”고 밝혔습니다.



윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 “인명피해 최소화를 목표로 위험지역에 대한 통제, 주민 대피에 총력을 다해달라”고 지시했습니다.



또, “취약지역 주민, 캠핑·야영장 및 하천변 여행객에 대해 사전 대피 필요성을 안내하고, 위험 우려시 즉시 대피할 수 있는 비상연락 체계를 구축할 것”을 당부했습니다.



어제 인천 옹진에는 시간당 150mm 가까운 극한 호우가 쏟아졌고, 서울 강서와 은평, 경기 김포, 고양에도 시간당 100mm 안팎의 매우 강한 비가 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



