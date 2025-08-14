민주당, ‘평당원 최고위원’ 내달 4일 선출…공개 선발 시작

더불어민주당이 ‘평당원 최고위원’을 다음달 4일 최종 선출합니다.



민주당 장경태 평당원 최고위원 선출 준비단장은 오늘(14일) 국회에서 기자회견을 열고 “오늘부터 정당 역사상 최초로 평당원 최고위원 선출을 위한 공개 선발 절차에 돌입한다”고 밝혔습니다.



선발 절차는 ▲8월 14~20일 후보자 접수 ▲8월 21~25일 1차 서류심사 ▲8월 27일 2차 면접 심사 ▲8월 30~31일 당원 배심원단 심사 ▲9월 3일 온라인 토론회 및 합동연설회 ▲9월 3~4일 전 당원 투표(온라인) 및 당선자 발표순으로 진행됩니다.



1차 서류 심사에선 부적격 지원자를 제외해 30~50명으로 후보자를 압축하고, 2차 면접 심사를 통해 10~20명으로 한 번 더 압축하게 됩니다.



배심원단 심사는 1박 2일간 워크숍 형식으로 진행되는데, 정견 발표와 토론, 배심원 질의응답 등의 평가를 거쳐 최종 3~5명의 후보자가 선발될 예정입니다. 이때, 온라인 투표 1위는 패자 부활 대상이 됩니다.



최종 후보자들은 온라인 토론회와 합동연설회를 진행한 뒤, 이틀간 전 당원 투표를 거치게 됩니다. 최종 선발된 평당원 최고위원은 다음 달 5일 최고위원회의에 공식 보고될 예정입니다.



준비단은 선출 과정의 투명성을 위해 당원 배심원단 심사와 온라인 토론회, 합동 연설회를 민주당 유튜브 채널 ‘델리민주’에서 생중계하기로 했습니다.



장 단장은 “이번 공개 선발은 당원이 주인이 되는 당원 주권 정당을 실현하겠다는 정청래 당대표의 의지가 담긴 것으로 당의 핵심 의사결정기구에 평당원의 목소리를 반영하게 된다는 점에서 의미가 매우 크다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



