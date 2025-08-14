전남 광양서 공공근로 80대 잡초제거 작업 중 쓰러져 숨져
입력 2025.08.14 (10:10)
공공근로사업으로 잡초 제거 작업을 하던 80대가 쓰러져 숨졌습니다.
어제(13일) 오전 8시 40쯤 전남 광양시의 한 병원 건너편 주차장에서 81살 남성이 쓰러졌다는 신고가 소방 당국에 접수됐습니다.
이 남성은 심정지 상태로 119에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
숨진 남성은 공공근로사업으로 잡초 제거 등 환경정비 사업에 참여 중이었습니다.
광양시는 이와 관련해 더위를 피하기 위해 오전 7시에 안전교육을 진행한 뒤 공공근로 업무를 시작했다고 설명했습니다.
경찰은 온열 질환으로 인한 사망 가능성은 낮은 것으로 보고 사망 원인을 밝히기 위해 부검을 의뢰했습니다.
전남 광양서 공공근로 80대 잡초제거 작업 중 쓰러져 숨져
입력 2025-08-14 10:10:53
