KBS “십센치의 ‘더 시즌즈’, 제목을 정해주세요”
입력 2025.08.14 (10:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
KBS가 음악 프로그램 ‘더 시즌즈’의 새로운 시즌 제목을 공모합니다.
박보검에 이어 ‘더 시즌즈’ 진행을 맡게 된 십센치는 SNS를 통해 “‘악뮤의 오날오밤’, ‘이효리의 레드카펫’, ‘박보검의 칸타빌레’ 등 다 너무 멋진 이름이 있었는데 저는 여기에 걸맞은 이름을 아직 정하지 못했다”며 “다음 새 시즌의 제목을 정해달라”고 요청했습니다.
KBS 대표 음악 방송 ‘더 시즌즈’는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 가수와 배우들이 연이어 진행자를 맡아왔습니다. 십센치는 ‘더 시즌즈’의 8번째 진행자입니다.
십센치가 진행하는 ‘더 시즌즈’는 다음 달 5일 첫 방송을 시작합니다.
박보검에 이어 ‘더 시즌즈’ 진행을 맡게 된 십센치는 SNS를 통해 “‘악뮤의 오날오밤’, ‘이효리의 레드카펫’, ‘박보검의 칸타빌레’ 등 다 너무 멋진 이름이 있었는데 저는 여기에 걸맞은 이름을 아직 정하지 못했다”며 “다음 새 시즌의 제목을 정해달라”고 요청했습니다.
KBS 대표 음악 방송 ‘더 시즌즈’는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 가수와 배우들이 연이어 진행자를 맡아왔습니다. 십센치는 ‘더 시즌즈’의 8번째 진행자입니다.
십센치가 진행하는 ‘더 시즌즈’는 다음 달 5일 첫 방송을 시작합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- KBS “십센치의 ‘더 시즌즈’, 제목을 정해주세요”
-
- 입력 2025-08-14 10:12:22
KBS가 음악 프로그램 ‘더 시즌즈’의 새로운 시즌 제목을 공모합니다.
박보검에 이어 ‘더 시즌즈’ 진행을 맡게 된 십센치는 SNS를 통해 “‘악뮤의 오날오밤’, ‘이효리의 레드카펫’, ‘박보검의 칸타빌레’ 등 다 너무 멋진 이름이 있었는데 저는 여기에 걸맞은 이름을 아직 정하지 못했다”며 “다음 새 시즌의 제목을 정해달라”고 요청했습니다.
KBS 대표 음악 방송 ‘더 시즌즈’는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 가수와 배우들이 연이어 진행자를 맡아왔습니다. 십센치는 ‘더 시즌즈’의 8번째 진행자입니다.
십센치가 진행하는 ‘더 시즌즈’는 다음 달 5일 첫 방송을 시작합니다.
박보검에 이어 ‘더 시즌즈’ 진행을 맡게 된 십센치는 SNS를 통해 “‘악뮤의 오날오밤’, ‘이효리의 레드카펫’, ‘박보검의 칸타빌레’ 등 다 너무 멋진 이름이 있었는데 저는 여기에 걸맞은 이름을 아직 정하지 못했다”며 “다음 새 시즌의 제목을 정해달라”고 요청했습니다.
KBS 대표 음악 방송 ‘더 시즌즈’는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 가수와 배우들이 연이어 진행자를 맡아왔습니다. 십센치는 ‘더 시즌즈’의 8번째 진행자입니다.
십센치가 진행하는 ‘더 시즌즈’는 다음 달 5일 첫 방송을 시작합니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.