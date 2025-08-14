KBS “십센치의 ‘더 시즌즈’, 제목을 정해주세요”

KBS가 음악 프로그램 ‘더 시즌즈’의 새로운 시즌 제목을 공모합니다.



박보검에 이어 ‘더 시즌즈’ 진행을 맡게 된 십센치는 SNS를 통해 “‘악뮤의 오날오밤’, ‘이효리의 레드카펫’, ‘박보검의 칸타빌레’ 등 다 너무 멋진 이름이 있었는데 저는 여기에 걸맞은 이름을 아직 정하지 못했다”며 “다음 새 시즌의 제목을 정해달라”고 요청했습니다.



KBS 대표 음악 방송 ‘더 시즌즈’는 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검 등 국내 최정상 가수와 배우들이 연이어 진행자를 맡아왔습니다. 십센치는 ‘더 시즌즈’의 8번째 진행자입니다.



십센치가 진행하는 ‘더 시즌즈’는 다음 달 5일 첫 방송을 시작합니다.



