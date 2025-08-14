[아침뉴스타임 날씨] 오전까지 중부지방에 집중호우…수도권 시간당 최대 70mm

동영상 고정 취소

[앵커]



어제에 이어 오늘도 서울을 비롯한 중부지방에 비가 집중되고 있습니다.



앞으로 수도권엔 최대 150밀리미터가 넘는 비가 더 내릴 것으로 보입니다.



기상센터 연결해 비 상황과 전망을 알아보겠습니다.



이설아 기상캐스터! 지금은 어디에 강한 비가 쏟아지고 있나요?



[리포트]



네, 지금은 경기 남부와 강원 남부, 충남 지역에 천둥, 번개가 치면서 시간당 20밀리미터 안팎의 굵은 빗줄기가 이어지고 있습니다.



경기도 양평 cctv 카메라에 굵은 빗줄기가 보이는데요.



어제부터 지금까지 경기도 파주와 강원도 철원엔 200~300밀리미터가 넘는 매우 많은 비가 내렸고, 서울에도 174.2밀리미터의 비가 집중됐습니다.



강한 비구름대가 남쪽으로 내려가고 있어 서울과 경기 북부, 강원 북부 지역의 호우특보는 조금 전 9시 반에 해제됐습니다.



앞으로 수도권과 강원 북부 지역은 비가 소강상태를 보일 때가 많겠는데요.



오늘 늦은 오후까지는 경기 남부와 충남을 중심으로 시간당 30밀리미터 안팎의 장대비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



오늘 하루 예상 강수량은 경기 남부와 충남에 최대 80밀리미터, 서울과 인천, 경기 북부, 강원 중남부 내륙엔 20에서 60밀리미터 정도입니다.



계속되는 집중호우로 서울과 인천, 경기, 강원도엔 산사태 위기 경보가 '심각' 단계로 상향 발령됐습니다.



추가 비 피해가 없도록 경계심을 늦추지 말아야겠습니다.



기상센터였습니다.



