방사청, 차륜형 장갑차 성능 개량 사업 착수

입력 2025.08.14 (10:16)

방위사업청은 차륜형 장갑차 성능개량을 위한 체계개발 사업에 착수했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

방사청은 어제 연구개발 주관기관인 현대로템에서 착수 회의를 열어 사업계획을 공유했습니다.

기존 차륜형 장갑차에 원격사격통제체계, 전술다대역다기능무전기, 전방향 감시카메라, 탑승 보병용 화면전시기를 탑재해 임무 수행 능력과 장병 생존성을 높이는 사업입니다.

이 사업은 총 476억 원을 투자해 2029년까지 진행됩니다.

사업이 완료되면 원격사격통제장치를 활용해 사수가 해치를 밀폐하고 차량 내부에서 원격으로 주·야간 정확한 원거리 사격이 가능해집니다.

또한 정밀 조준사격 등을 통한 화력 지원을 받아 전투력을 보존한 상태에서 전투원이 안전하게 이동할 수 있게 됩니다.

아울러 작전 중 실시간 수집된 적 정보를 대대급 이하 전투지휘 체계에 입력하고 전술다대역다기능무전기를 통해 공유, 상하 부대와 인접한 차륜형 장갑차에 실시간으로 상황을 전파할 수 있습니다.

전투원은 보병전투실 내부에서 전 방향 감시카메라를 통해 장갑차 외부 환경과 전장 상황을 탑승 보병용 화면전시기로 부대원과 공유할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 방사청 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 방사청 제공]
윤진
윤진 기자

