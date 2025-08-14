연합뉴스

마룬5, 8집 ‘러브 이즈 라이크’ 발매…블핑 리사 협업곡 수록

입력 2025.08.14 (10:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

팝 밴드 마룬파이브(마룬 5)가 오는 15일 여덟 번째 정규앨범 '러브 이즈 라이크'(Love Is Like)를 발매한다고 유니버설뮤직이 14일 밝혔다.

'러브 이즈 라이크'는 마룬파이브가 4년 만에 공개하는 새 정규앨범이다. 멤버들은 이번 음반 제작 과정에서 초심으로 돌아가 밴드 고유의 감수성을 살리는 데 집중했다고 밝혔다.

앨범에는 래퍼 릴 웨인과 협업한 동명 타이틀곡을 비롯해 그룹 블랙핑크 리사와의 협업곡 '프라이스리스'(Priceless), 이별의 여운을 잔잔하게 풀어낸 '캘리포니아'(California) 등 10곡이 실렸다.

수록곡 '올나이트'(All Night)에서는 보컬 애덤 러빈의 아버지 프레드 러빈이 색소폰 연주를 했다.

마룬파이브는 앨범 발매를 기점으로 새로운 월드투어를 개최할 예정이다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 라이브네이션코리아 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 마룬5, 8집 ‘러브 이즈 라이크’ 발매…블핑 리사 협업곡 수록
    • 입력 2025-08-14 10:24:49
    연합뉴스
팝 밴드 마룬파이브(마룬 5)가 오는 15일 여덟 번째 정규앨범 '러브 이즈 라이크'(Love Is Like)를 발매한다고 유니버설뮤직이 14일 밝혔다.

'러브 이즈 라이크'는 마룬파이브가 4년 만에 공개하는 새 정규앨범이다. 멤버들은 이번 음반 제작 과정에서 초심으로 돌아가 밴드 고유의 감수성을 살리는 데 집중했다고 밝혔다.

앨범에는 래퍼 릴 웨인과 협업한 동명 타이틀곡을 비롯해 그룹 블랙핑크 리사와의 협업곡 '프라이스리스'(Priceless), 이별의 여운을 잔잔하게 풀어낸 '캘리포니아'(California) 등 10곡이 실렸다.

수록곡 '올나이트'(All Night)에서는 보컬 애덤 러빈의 아버지 프레드 러빈이 색소폰 연주를 했다.

마룬파이브는 앨범 발매를 기점으로 새로운 월드투어를 개최할 예정이다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 라이브네이션코리아 제공]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정
김건희, 구속 후 첫 조사…<br>“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
국방부, 내란 특검 수사 관련 <br>이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
동부간선도로 통제 해제…<br>필승교는 ‘행락객 대피’ 수위

동부간선도로 통제 해제…필승교는 ‘행락객 대피’ 수위
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.