마룬5, 8집 ‘러브 이즈 라이크’ 발매…블핑 리사 협업곡 수록

팝 밴드 마룬파이브(마룬 5)가 오는 15일 여덟 번째 정규앨범 '러브 이즈 라이크'(Love Is Like)를 발매한다고 유니버설뮤직이 14일 밝혔다.



'러브 이즈 라이크'는 마룬파이브가 4년 만에 공개하는 새 정규앨범이다. 멤버들은 이번 음반 제작 과정에서 초심으로 돌아가 밴드 고유의 감수성을 살리는 데 집중했다고 밝혔다.



앨범에는 래퍼 릴 웨인과 협업한 동명 타이틀곡을 비롯해 그룹 블랙핑크 리사와의 협업곡 '프라이스리스'(Priceless), 이별의 여운을 잔잔하게 풀어낸 '캘리포니아'(California) 등 10곡이 실렸다.



수록곡 '올나이트'(All Night)에서는 보컬 애덤 러빈의 아버지 프레드 러빈이 색소폰 연주를 했다.



마룬파이브는 앨범 발매를 기점으로 새로운 월드투어를 개최할 예정이다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 라이브네이션코리아 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!