‘2025 세계어린이청소년문화예술축제’ 16일 개최…12개국서 참가

세계 12개국 어린이, 청소년들이 모이는 문화 행사가 오는 16일 열립니다.



서울시는 ‘2025 세계어린이청소년문화예술축제 in Seoul’이 오는 16일 서울시청에서 개최된다고 밝혔습니다.



이 행사는 서울시의 민간 축제 지원 및 육성 사업에 선정된 국제 문화·예술 교류 행사로, 현장에는 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 중국, 인도, 스리랑카, 브라질, 나이지리아, 홍콩, 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 총 12개국의 어린이와 청소년들이 참가합니다.



특히 한국의 공연팀 청소년사물놀이팀 No.R.I, 세계어린이태권도연맹시범단 등 외에도 각국의 어린이, 청소년 참가자들이 각국의 민속춤, 전통 동요 등을 선보일 예정입니다.



김지연 세계문화예술교류위원회 위원장은 “이 축제는 단순한 공연이 아닌, 예술을 통해 세계를 잇고 미래를 여는 국제교류의 장”이라면서 “국경과 언어를 초월해 만들어지는 무대는 예술이야말로 인류를 하나로 묶는 가장 진실한 언어임을 증명할 것”이라고 말했습니다.



오세훈 서울시장은 “다양한 생각이 어우러져 새로운 가능성이 피어나는 곳이 바로 서울”이라면서 “이 축제가 서울이 지닌 화합과 교류의 정신을 더욱 빛나게 해줄 것”이라고 말했습니다.



