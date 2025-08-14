[아침뉴스타임 날씨] 오전까지 중부지방에 집중호우…남부는 폭염

동영상 고정 취소

강한 비구름대가 남쪽으로 내려가고 있어 서울과 경기 북부, 강원 북부 지역의 호우특보는 조금 전 9시 반에 해제됐습니다.



지금은 호우특보가 내려져 있는 경기 남부와 강원 남부, 충남 지역에 천둥, 번개가 치면서 시간당 20밀리미터 안팎의 굵은 빗줄기가 이어지고 있습니다.



앞으로 수도권과 강원 북부 지역은 비가 소강상태를 보일 때가 많겠는데요.



오늘 늦은 오후까지는 경기 남부와 충남을 중심으로 시간당 30밀리미터 안팎의 장대비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



오늘 하루 예상 강수량은 경기 남부와 충남에 최대 80밀리미터, 서울과 인천, 경기 북부, 강원 중남부 내륙엔 20에서 60밀리미터 정도입니다.



비와 함께 서해안과 중부 내륙 지역은 바람도 강하게 불겠습니다.



남부지방은 오늘과 내일, 대기 불안정으로 소나기가 오는 곳이 있겠고, 다시 폭염주의보가 내려진 가운데 무더위가 이어지겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울은 28도에 머물겠지만, 광주와 대구는 34도까지 올라가겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



광복절인 내일 오후까지 중부지방엔 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:한세희



