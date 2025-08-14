지역 교권보호위원회 교사 7명 추가 위촉

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

부산시교육청이 지역교권보호위원회 교사 7명을 추가로 위촉합니다.



부산시교육청은 교원의 권리 보호 강화를 위해 지역교권보호위원회 내 교사 위원 7명을 위촉해 다음 달(9월)부터 활동에 들어간다고 밝혔습니다.



현재 부산 지역교권보호위원회는 학부모와 법률 전문가, 경찰 공무원 등 교육계 내·외부 위원 79명으로 운영 중입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!