지역 교권보호위원회 교사 7명 추가 위촉
입력 2025.08.14 (10:31) 수정 2025.08.14 (15:21)
부산시교육청이 지역교권보호위원회 교사 7명을 추가로 위촉합니다.
부산시교육청은 교원의 권리 보호 강화를 위해 지역교권보호위원회 내 교사 위원 7명을 위촉해 다음 달(9월)부터 활동에 들어간다고 밝혔습니다.
현재 부산 지역교권보호위원회는 학부모와 법률 전문가, 경찰 공무원 등 교육계 내·외부 위원 79명으로 운영 중입니다.
노준철 기자 argos@kbs.co.kr
