부산 상급 종합병원 전공의 770명 모집

부산 상급종합병원에서 올해 인턴과 레지던트 770명을 모집합니다.



부산대병원와 동아대병원, 인제대 부산백병원, 고신대병원 등은 전공의 원서 접수를 시작하고 이후 면접 절차 등을 거쳐 이달 말에 합격자를 발표하기로 했습니다.



병원별 모집 규모를 보면 부산대병원 280여 명, 동아대병원 160여 명, 인제대 부산백병원 180여 명, 고신대병원 130여 명 등입니다.



이번 모집 결과에 따라 사직한 전공의들의 복귀 규모가 결정될 전망입니다.



