부산 상급 종합병원 전공의 770명 모집
입력 2025.08.14 (10:31) 수정 2025.08.14 (15:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산 상급종합병원에서 올해 인턴과 레지던트 770명을 모집합니다.
부산대병원와 동아대병원, 인제대 부산백병원, 고신대병원 등은 전공의 원서 접수를 시작하고 이후 면접 절차 등을 거쳐 이달 말에 합격자를 발표하기로 했습니다.
병원별 모집 규모를 보면 부산대병원 280여 명, 동아대병원 160여 명, 인제대 부산백병원 180여 명, 고신대병원 130여 명 등입니다.
이번 모집 결과에 따라 사직한 전공의들의 복귀 규모가 결정될 전망입니다.
부산대병원와 동아대병원, 인제대 부산백병원, 고신대병원 등은 전공의 원서 접수를 시작하고 이후 면접 절차 등을 거쳐 이달 말에 합격자를 발표하기로 했습니다.
병원별 모집 규모를 보면 부산대병원 280여 명, 동아대병원 160여 명, 인제대 부산백병원 180여 명, 고신대병원 130여 명 등입니다.
이번 모집 결과에 따라 사직한 전공의들의 복귀 규모가 결정될 전망입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산 상급 종합병원 전공의 770명 모집
-
- 입력 2025-08-14 10:31:54
- 수정2025-08-14 15:23:01
부산 상급종합병원에서 올해 인턴과 레지던트 770명을 모집합니다.
부산대병원와 동아대병원, 인제대 부산백병원, 고신대병원 등은 전공의 원서 접수를 시작하고 이후 면접 절차 등을 거쳐 이달 말에 합격자를 발표하기로 했습니다.
병원별 모집 규모를 보면 부산대병원 280여 명, 동아대병원 160여 명, 인제대 부산백병원 180여 명, 고신대병원 130여 명 등입니다.
이번 모집 결과에 따라 사직한 전공의들의 복귀 규모가 결정될 전망입니다.
부산대병원와 동아대병원, 인제대 부산백병원, 고신대병원 등은 전공의 원서 접수를 시작하고 이후 면접 절차 등을 거쳐 이달 말에 합격자를 발표하기로 했습니다.
병원별 모집 규모를 보면 부산대병원 280여 명, 동아대병원 160여 명, 인제대 부산백병원 180여 명, 고신대병원 130여 명 등입니다.
이번 모집 결과에 따라 사직한 전공의들의 복귀 규모가 결정될 전망입니다.
-
-
노준철 기자 argos@kbs.co.kr노준철 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.