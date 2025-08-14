930뉴스(부산)

부산시, ‘15분 도시 생활지도’ 제공

입력 2025.08.14 (10:32) 수정 2025.08.14 (10:51)

부산시가 '15분 도시 생활지도'를 시민들에게 제공합니다.

'15분 도시 생활지도'는 도서관과 어린이 시설, 공원 등 시민의 일상과 연관이 있는 천600여 곳의 생활 밀착 시설 정보를 제공합니다.

또 카카오맵 연동을 통해 시설 위치와 운영 정보를 알려줍니다.

부산시 누리집에 접속하면 인증 절차 없이 '15분 도시 생활지도'를 간편하게 이용할 수 있습니다.

