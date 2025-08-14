정치

이 대통령, 내일 주한외교단 만찬…“가교 역할·경주 APEC 성원 당부”

입력 2025.08.14 (10:39) 수정 2025.08.14 (10:44)

이재명 대통령은 내일(15일) 제21대 대통령 국민임명식에 앞서 주한 외교단과 만찬 행사를 합니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(14일) 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 “내일 저녁 청와대 영빈관에서 117개 상주 공관 대사와 30개 국제기구 대표 등 주한 외교단 전체를 초청해 만찬을 진행한다”고 밝혔습니다.

이어 “이 대통령이 파견한 첫 특사단장들과 국회 외교통일위원, 관계 부처 장관, 경제단체장을 포함해 170여 명이 참석한다”고 덧붙였습니다.

내일 행사는 사전 리셉션으로 시작해 이 대통령의 만찬사와 만찬, 김진아 외교부 2차관의 경주 APEC 준비 상황 소개, 주한 대사들의 소감 발표순으로 진행됩니다.

이 대통령은 만찬사를 통해 주한외교단에 양국 간 소통의 길목을 지키는 가교 역할을 당부하고, 국민주권 정부의 국익 중심 실용 외교 가치를 설명할 예정입니다.

이와 함께 하반기 다자외교 일정을 소개하면서 20년 만에 한국에서 개최되는 경주 APEC 정상회의가 성공적인 행사가 될 수 있도록 모든 주한 외교사절의 협조와 성원을 당부할 예정입니다.

강 대변인은 “전례에 비해 훨씬 빠른 시기인, 취임 2개월 만에 진행되는 주한 외교단과의 상견례 행사”라며 “국민주권 정부의 외교가 본 궤도에 복귀했음을 내외적으로 알리는 한편, APEC을 주한 외교사절에게 홍보하는 장으로 삼고자 한다”고 설명했습니다.

내일 만찬 메뉴는 전국 각지에서 생산된 제철 식재료로 구성될 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이희연
이희연 기자

