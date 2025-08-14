고성군 토성면 천진리 일대 공영주차장 신규 조성
입력 2025.08.14 (10:40) 수정 2025.08.14 (15:19)
고성군 토성면 천진리 일대에 공영주차장이 조성됩니다.
고성군은 이달(8월) 말까지 사업비 2천8백만 원을 들여 옛 토성면 행정복지센터 유휴 용지에 차량 46대를 수용할 수 있는 공영주차장을 조성한다고 밝혔습니다.
공영주차장은 이달(8월) 말 준공과 동시에 운영을 시작할 예정입니다.
조연주 기자 yeonjoo@kbs.co.kr
-
