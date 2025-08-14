정치

선관위, 7개 정당에 3분기 보조금 130억 지급…민주 58억·국힘 54억

입력 2025.08.14 (10:41)

중앙선거관리위원회가 올해 3분기 경상보조금 130억 9천여만 원을 7개 정당에 지급했습니다.

166석의 더불어민주당이 58억 7,919만 원(전체 보조금의 44.89%), 107석의 국민의힘이 54억 1,270만 원(41.33%)을 받았습니다.

이어 조국혁신당 11억 2,115만 원(8.56%), 개혁신당 3억 5,176만 원(2.69%), 진보당 3억 1,274만 원(2.39%), 기본소득당·사회민주당 각 913만 원(0.07%)입니다.

보조금은 교섭단체에 총액의 절반을 먼저 주고, 5석~19석 정당에는 총액 5%, 5석 미만 정당 중 일정 기준을 충족한 정당에는 총액 2%를 배분합니다.

남은 보조금은 절반은 국회 의석 비율로, 나머지 절반은 22대 국회의원선거 정당 득표 비율대로 지급합니다.

각 정당은 보조금 총액 30% 이상을 정책연구소에 써야 하고, 시·도당과 여성 정치발전에 각 10% 이상, 청년 정치발전에 5% 이상을 써야 합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

