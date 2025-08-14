요미우리 “이시바 ‘전후 80년’ 담화 보류…개인 메시지엔 의욕”

잇단 선거 패배로 입지가 좁아진 이시바 시게루 일본 총리가 패전 80년을 맞은 총리 담화 발표는 보류하지만, 개인 견해를 메시지 형태로 내는 데 대해서는 여전히 의욕을 보인다고 일본 언론이 보도했습니다.



요미우리 신문은 오늘 “이시바 내각은 담화 발표를 보류하고 ‘역대 내각의 입장을 계승한다’는 것으로 매듭을 지을 생각”이라며 “이와 별도로 이시바 총리는 개인 메시지 발표에 애착을 보인다”고 전했습니다.



일본 총리들은 전후 50년이던 1995년부터 10년 간격으로 종전일 무렵 각의(국무회의)를 거쳐 담화를 발표했습니다.



무라야마 도미이치 전 총리는 전후 50년 담화, 고이즈미 준이치로 전 총리는 전후 60년 담화에서 각각 식민지 지배에 대해 사죄와 반성의 뜻을 표명했습니다.



아베 신조 전 총리도 2015년 전후 70년 담화에서 “우리나라는 지난 ‘대전’에서의 행동에 대해 반복적으로 통절한 반성과 진심 어린 사죄의 마음을 표해 왔다”며 ‘과거형’으로 사죄하고 후대에 사죄를 계속하게 해서는 안 된다는 입장을 밝혔습니다.



이시바 총리 역시 애초에는 패전일 총리 담화를 검토했으나 옛 아베파 등 집권 자민당 내 보수세력 반발을 고려해 이를 보류했습니다.



이어 일본이 문민 통제를 받지 않고 과거 전쟁을 강행한 과정을 검증해 개인 메시지를 내는 방안을 검토했으나 이를 위한 전문가 회의 설치도 미국과 관세 협상 등 다른 국정 일정에 밀려 늦어졌습니다.



이에 개인 메시지 발표도 패전일인 15일은 불가능한 상황이 됐고 일본이 항복문서에 조인한 9월 2일이 적정한 날이 될 수 있는지 등에 대해 전문가 조언을 듣고 있는 것으로 전해졌습니다.



다만 당내 보수세력은 개인적 견해 발표에도 부정적 반응을 보였습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



