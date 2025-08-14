국제

유럽, 트럼프 입장에 한숨 돌려…알래스카 회담에 ‘신중한 낙관’

입력 2025.08.14 (10:50) 수정 2025.08.14 (10:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

유럽 지도자들이 현지 시각 13일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 화상 회의 후 미·러 알래스카 정상회담에 대해 신중한 낙관론을 표명했다고 영국 BBC 방송이 보도했습니다.

유럽 각국은 그동안 트럼프 대통령이 우크라이나 영토를 러시아에 양보하는 방식으로 전쟁을 서둘러 끝낼 수 있다는 우려를 표명해 왔습니다.

이번 화상 회의에서 유럽 정상들은 우크라이나의 주권과 안보를 지키는 선에서 협상이 이뤄져야 한다는 유럽의 입장을 트럼프 대통령에게 전달했고, 트럼프가 이에 동의하면서 한숨을 돌리는 분위기입니다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이날 화상 회의 후 워싱턴 D.C. 케네디 센터에서 열린 행사에서 취재진과 만나 “우리는 매우 좋은 통화를 했다”며 “10점 만점에 10점이다. 매우 친절했다”고 만족감을 표시했다고 보도했습니다.

그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 알래스카 정상회담 이후에도 전쟁을 멈추지 않을 경우 “매우 심각한 결과”에 직면할 것이라고 경고하기도 했습니다.

하지만 그는 러시아가 우크라이나 민간인 공격을 멈출 것이라고 믿는지에 대한 취재진의 질문에는 “아마 아닐 것 같다”며 회의적인 태도를 보였습니다.

트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 안전보장을 제공할 용의가 있다고 밝혔다는 미국 언론의 보도도 나왔습니다.

정치 전문 온라인 매체 폴리티코는 트럼프 대통령이 유럽 정상 및 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 화상회의에서 이같이 밝혔다고 전했습니다.

이번 미·유럽 화상 회의는 트럼프가 푸틴의 제안에 응해 알래스카 정상회담을 서둘러 결정하자 이 과정에서 배제된 우크라이나와 유럽 국가들이 협상의 전제 조건을 요구하기 위해 마련됐습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 유럽, 트럼프 입장에 한숨 돌려…알래스카 회담에 ‘신중한 낙관’
    • 입력 2025-08-14 10:50:39
    • 수정2025-08-14 10:51:36
    국제
유럽 지도자들이 현지 시각 13일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 화상 회의 후 미·러 알래스카 정상회담에 대해 신중한 낙관론을 표명했다고 영국 BBC 방송이 보도했습니다.

유럽 각국은 그동안 트럼프 대통령이 우크라이나 영토를 러시아에 양보하는 방식으로 전쟁을 서둘러 끝낼 수 있다는 우려를 표명해 왔습니다.

이번 화상 회의에서 유럽 정상들은 우크라이나의 주권과 안보를 지키는 선에서 협상이 이뤄져야 한다는 유럽의 입장을 트럼프 대통령에게 전달했고, 트럼프가 이에 동의하면서 한숨을 돌리는 분위기입니다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이날 화상 회의 후 워싱턴 D.C. 케네디 센터에서 열린 행사에서 취재진과 만나 “우리는 매우 좋은 통화를 했다”며 “10점 만점에 10점이다. 매우 친절했다”고 만족감을 표시했다고 보도했습니다.

그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 알래스카 정상회담 이후에도 전쟁을 멈추지 않을 경우 “매우 심각한 결과”에 직면할 것이라고 경고하기도 했습니다.

하지만 그는 러시아가 우크라이나 민간인 공격을 멈출 것이라고 믿는지에 대한 취재진의 질문에는 “아마 아닐 것 같다”며 회의적인 태도를 보였습니다.

트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 안전보장을 제공할 용의가 있다고 밝혔다는 미국 언론의 보도도 나왔습니다.

정치 전문 온라인 매체 폴리티코는 트럼프 대통령이 유럽 정상 및 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 화상회의에서 이같이 밝혔다고 전했습니다.

이번 미·유럽 화상 회의는 트럼프가 푸틴의 제안에 응해 알래스카 정상회담을 서둘러 결정하자 이 과정에서 배제된 우크라이나와 유럽 국가들이 협상의 전제 조건을 요구하기 위해 마련됐습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정
김건희, 구속 후 첫 조사…<br>“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
국방부, 내란 특검 수사 관련 <br>이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
동부간선도로 통제 해제…<br>필승교는 ‘행락객 대피’ 수위

동부간선도로 통제 해제…필승교는 ‘행락객 대피’ 수위
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.