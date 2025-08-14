유럽, 트럼프 입장에 한숨 돌려…알래스카 회담에 ‘신중한 낙관’

유럽 지도자들이 현지 시각 13일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 화상 회의 후 미·러 알래스카 정상회담에 대해 신중한 낙관론을 표명했다고 영국 BBC 방송이 보도했습니다.



유럽 각국은 그동안 트럼프 대통령이 우크라이나 영토를 러시아에 양보하는 방식으로 전쟁을 서둘러 끝낼 수 있다는 우려를 표명해 왔습니다.



이번 화상 회의에서 유럽 정상들은 우크라이나의 주권과 안보를 지키는 선에서 협상이 이뤄져야 한다는 유럽의 입장을 트럼프 대통령에게 전달했고, 트럼프가 이에 동의하면서 한숨을 돌리는 분위기입니다.



미국 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이날 화상 회의 후 워싱턴 D.C. 케네디 센터에서 열린 행사에서 취재진과 만나 “우리는 매우 좋은 통화를 했다”며 “10점 만점에 10점이다. 매우 친절했다”고 만족감을 표시했다고 보도했습니다.



그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 알래스카 정상회담 이후에도 전쟁을 멈추지 않을 경우 “매우 심각한 결과”에 직면할 것이라고 경고하기도 했습니다.



하지만 그는 러시아가 우크라이나 민간인 공격을 멈출 것이라고 믿는지에 대한 취재진의 질문에는 “아마 아닐 것 같다”며 회의적인 태도를 보였습니다.



트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 안전보장을 제공할 용의가 있다고 밝혔다는 미국 언론의 보도도 나왔습니다.



정치 전문 온라인 매체 폴리티코는 트럼프 대통령이 유럽 정상 및 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 화상회의에서 이같이 밝혔다고 전했습니다.



이번 미·유럽 화상 회의는 트럼프가 푸틴의 제안에 응해 알래스카 정상회담을 서둘러 결정하자 이 과정에서 배제된 우크라이나와 유럽 국가들이 협상의 전제 조건을 요구하기 위해 마련됐습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



