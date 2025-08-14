판매 부진 현대차 전기차 생산라인 또 휴업

동영상 고정 취소

현대자동차가 전기차 판매 부진 여파로 생산라인 휴업을 되풀이하고 있습니다.



현대차는 오늘(14일)부터 20일까지 아이오닉5와 코나EV를 생산하는 울산 1공장 12라인 가동을 중단합니다.



울산 1공장 12라인 휴업은 올해 들어 6번째로 전기차 판매 감소에 따른 것입니다.



한국자동차모빌리티산업협회에 따르면 현대차가 올해 1∼5월 미국에 수출한 전기차는 지난해 같은 기간에 비해 87% 줄었습니다.



