홈플러스, 울산 남구점·북구점 폐점키로

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 임대료 조정이 되지 않은 울산 두 개 점포의 폐점을 결정했습니다.



홈플러스는 회생 개시 결정 이후 자금 압박이 가중돼 고강도 자구책을 가동하기로 결정했다며, 협상에 진전이 없는 울산 남구점과 울산 북구점의 문을 닫기로 했다고 밝혔습니다.



홈플러스는 유동성 악화로 지난 3월부터 기업회생 절차를 밟고 있으며 지난달 법원으로부터 회생계획 인가 전 인수 합병 허가를 받아 매각을 추진 중입니다.



