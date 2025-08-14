길 묻는 노인 무차별 폭행한 20대 남성 구속 송치
입력 2025.08.14 (10:54) 수정 2025.08.14 (10:58)
길을 묻는 노인이 반말을 했다는 이유로 여러 차례 때린 20대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.
인천해양경찰서는 어제(13일) 폭행치상 등의 혐의로 20대 남성을 구속 송치했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.
이 남성은 지난달 인천 중구 하나개해수욕장에서 길을 묻는 60대 노인을 향해 욕설을 하며 여러 차례 폭행한 혐의를 받습니다.
피해자는 손가락 골절 등 전치 3주의 부상을 입고 치료를 받고 있습니다.
남성은 경찰에 '노인이 반말을 해 기분이 나빴다'는 취지로 진술했습니다.
인천해경 관계자는 "고령자를 상대로 한 무차별 폭행이라는 점에서 죄가 중하다고 판단해 구속 영장을 발부받았다"고 밝혔습니다.
