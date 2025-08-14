국제

미국 반도체장비 업체, 중국 경쟁사에 피소…“기밀 훔쳐”

입력 2025.08.14 (10:55) 수정 2025.08.14 (11:00)

미국 최대 반도체 제조장비업체인 어플라이드 머티어리얼즈가 중국 경쟁사로부터 산업 기밀을 훔쳤다는 혐의로 소송을 당했습니다.

베이징 E-타운 반도체 테크놀로지(이하 이타운)는 상하이증권거래소에 제출한 서류에서 어플라이드 머티어리얼즈를 상대로 베이징 지식재산권 법원에 소송을 제기했다고 밝혔다고 블룸버그 통신이 오늘 보도했습니다.

이타운 측은 이 서류에서 반도체용 웨이퍼 표면처리 과정에서 플라스마 소스의 도포와 관련한 자사의 핵심 기술들을 어플라이드 머티어리얼즈가 불법적으로 획득해 사용하고 유출했다고 주장했습니다.

또 “특허 출원은 중국의 부정경쟁방지법을 위반했고, 영업비밀을 침해해 원고의 지식재산권과 경제적 이익에 중대한 손해를 끼쳤다”고 주장했습니다.

이타운은 또 어플라이드 머티어리얼즈가 중국 고객사들에도 문제의 기술을 홍보·판매한 것으로 의심된다고 부연했습니다.

이타운은 이에 따라 어플라이드 머티어리얼즈가 자사의 영업비밀을 사용하는 것을 금지하고 관련 자료를 폐기하도록 명령해달라고 요청했습니다. 약 1억 위안(약 192억 원)의 손해배상금도 요구했습니다.

블룸버그는 “반도체 장비 기술은 미국과 중국 간 오래된 기술 경쟁의 핵심 분야”라며 “세계 1·2위 경제 대국 간 기술 전쟁을 더 격화시키는 사례”라고 지적했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 어플라이드 머티어리얼즈 홈페이지 캡처]

정지주
정지주 기자

