‘경남 공공 배달앱’ 다음 달 출시…경남 전역 사용

입력 2025.08.14 (10:55) 수정 2025.08.14 (15:20)

경남 18개 시군에서 쓸 수 있는 '경남 광역형 공공 배달앱'이 운영사 공모와 선정 절차 등을 거쳐 다음 달 출시됩니다.

'경남 광역형 공공 배달앱'은 민간 배달앱보다 중개 수수료가 적고 시군 지역사랑상품권 등도 쓸 수 있습니다.

경남 18개 시군에서 쓸 수 있는 '경남 광역형 공공 배달앱'이 운영사 공모와 선정 절차 등을 거쳐 다음 달 출시됩니다.

'경남 광역형 공공 배달앱'은 민간 배달앱보다 중개 수수료가 적고 시군 지역사랑상품권 등도 쓸 수 있습니다.
