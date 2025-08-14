조국, 내일 0시 석방…혁신당 “조작 기소·재판, 진실 규명할 것”

조국 전 조국혁신당 대표가 내일 0시 서울 남부교도소에서 석방됩니다.



조국혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(14일) 국회에서 기자들과 만나 “지도부가 조 전 대표를 맞이하러 갈 것”이라며 “(이외에도) 조 전 대표를 맞이하고 싶은 분이 자연스럽게 현장에 모이실 것”이라고 말했습니다.



조 전 대표는 출소 직후 간단하게 입장을 밝힐 거로 알려졌습니다.



윤 수석대변인은 조 전 대표와 향후 일정을 충분히 논의하진 않았다며 “주말 사이에 첫 공개 일정이 있을 가능성은 작다”고 설명했습니다.



혁신당 서왕진 원내대표가 앞서 조 전 대표의 재심 가능성을 언급한 데 이어, 황명필 최고위원도 조국 전 대표가 유죄로 확정되기까지의 과정을 특검으로 규명해야 한다고 촉구했습니다.



황 최고위원은 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 윤석열·김건희 부부를 향해 “이제 조국은 시민들의 곁으로 돌아오고 당신들은 평생을 그 안(교도소)에서 후회로 절규하게 될 것”이라며 “조작된 기소와 재판에 대해서는 특검으로 끝까지 진실을 규명할 것”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!