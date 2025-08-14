일본 유람선 관광객 대상 ‘통영·거제’ 상품 출시

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 일본 '산스타라인'과 협력해 일본 관광객 대상 유람선 상품을 출시합니다.



산스타라인은 일본 오사카에서 출발해 부산항으로 입항하는 일본 유람선 관광객을 대상으로 통영과 거제 2박이 포함된 관광 상품을 이달부터 운영합니다.



