김해시, 보건소·일반 약국서 폐의약품 수거
입력 2025.08.14 (11:04) 수정 2025.08.14 (15:22)
김해시보건소가 가정에서 사용하지 않는 폐의약품을 보건소와 약국 2백여 곳에서 수거합니다.
폐의약품 분리배출 방법은 알약·캡슐은 포장지를 제거해 내용물만, 가루약은 포장지 그대로 제출해야 합니다.
폐의약품 분리배출 방법은 알약·캡슐은 포장지를 제거해 내용물만, 가루약은 포장지 그대로 제출해야 합니다.
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
