김해시, 보건소·일반 약국서 폐의약품 수거

김해시보건소가 가정에서 사용하지 않는 폐의약품을 보건소와 약국 2백여 곳에서 수거합니다.



폐의약품 분리배출 방법은 알약·캡슐은 포장지를 제거해 내용물만, 가루약은 포장지 그대로 제출해야 합니다.



