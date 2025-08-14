김해시 뇌혈관 MRA검사비 지원…협약 병원 8곳
입력 2025.08.14 (11:04) 수정 2025.08.14 (15:22)
김해시가 민선 8기 공약사항인 뇌혈관 MRA 검사비를 지원합니다.
지원 대상자는 40살 이상 기준 중위소득 100∼120％의 김해 시민으로, 뇌질환 의심으로 MRA 검사 때 건강보험이 적용되는 경우, 본인 부담금의 80%를 지원하며, 대상 병원은 조은금강병원과 강일병원 등 협약 병원 8곳입니다.
김해시가 민선 8기 공약사항인 뇌혈관 MRA 검사비를 지원합니다.
지원 대상자는 40살 이상 기준 중위소득 100∼120％의 김해 시민으로, 뇌질환 의심으로 MRA 검사 때 건강보험이 적용되는 경우, 본인 부담금의 80%를 지원하며, 대상 병원은 조은금강병원과 강일병원 등 협약 병원 8곳입니다.
