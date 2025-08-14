경남테크노파크, 전력반도체 실무교육생 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경남테크노파크가 오는 20일까지 전력반도체 취업 연계 실습 교육생을 모집합니다.



이번 교육은 창원 해성DS와 부산 제엠제코 등 지역 반도체 기업과 협력해 현장 실습 중심으로 진행되며, 2주 동안 교육과정은 전액 무료입니다.



