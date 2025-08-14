경남테크노파크, 전력반도체 실무교육생 모집
입력 2025.08.14 (11:04) 수정 2025.08.14 (15:22)
경남테크노파크가 오는 20일까지 전력반도체 취업 연계 실습 교육생을 모집합니다.
이번 교육은 창원 해성DS와 부산 제엠제코 등 지역 반도체 기업과 협력해 현장 실습 중심으로 진행되며, 2주 동안 교육과정은 전액 무료입니다.
경남테크노파크가 오는 20일까지 전력반도체 취업 연계 실습 교육생을 모집합니다.
조미령 기자
