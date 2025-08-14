1톤짜리 철판에 깔려…반복되는 산재 사망 왜?

동영상 고정 취소

최근 잇따르는 산업재해에 대통령이 산재 사망사고를 직접 보고하라는 지시까지 내렸는데요.



대통령이 산재 근절을 강조한 당일에도 성주에서 60대 남성이 철판에 깔려 숨지는 등 관련 사고가 끊이지 않고 있습니다.



박준우 기자가 취재했습니다.



[리포트]



성주의 한 철제 계단 제작업체.



그제 오후 2시 20분쯤, 이곳에서 작업을 하던 60대 남성이 철판에 깔려 숨졌습니다.



크레인에 걸어두었던 철판이 균형을 잃고 넘어지면서 아래에 있던 작업자를 덮친 겁니다.



철판은 가로 2.2m, 세로 5m 크기로, 무게만 1톤에 달했습니다.



[공장 관계자/음성변조 : "똑바로 체결한 상태에서 확인을 한 번 더 하고 들어가야 하는데 이것(고정장치)도 물린 게 아니고 3분의 1만 걸렸어."]



현재 공장에는 전면 작업중지 명령이 내려졌고, 경찰과 노동당국이 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다.



이재명 대통령이 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 선언한 당일 다시 사망 사고가 난 겁니다.



[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]



올해 대구 경북의 산재 사망자 수는 52명, 지난해 같은 기간보다 73%나 많습니다.



건설업 23명, 제조업 16명 등의 순이었습니다.



특히 지난해 전국 산재 사망사고의 61%가 50인 미만 업체에서 발생했습니다.



[김성희/고려대 산업노동정책연구소 소장 : "(영세업체는) 방치되고 있는 측면이 있는데 중대 재해가 발생한 사업장과 그런 업종에 대한 집중 점검은 반드시 필요하다…."]



'사회적 타살'로 불리는 산재 사망 사고, 일하다 죽는 사람이 없도록 철저한 대책이 시급합니다.



KBS 뉴스 박준우입니다.



촬영기자:백창민/그래픽:인푸름



