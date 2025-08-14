해외출장에 아내 동행?…“배임 횡령 소지”
입력 2025.08.14 (11:06) 수정 2025.08.14 (15:03)
[앵커]
대구교통공사 김기혁 사장이 해외 출장을 가면서 아내와 동행한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.
당시 중요한 해외 사업 수주를 앞두고 있었지만 일정조차 제대로 소화하지 않았는데, 결국 교통공사는 사업 수주에 실패했습니다.
박진영 기자가 보도합니다.
[리포트]
싱가포르 센토사섬에 놓인 모노레일, '센토사 익스프레스'입니다.
2022년 현지 운영 업체가, 모노레일 정비업체를 선정하기 위해 국제 입찰 공고를 냈습니다.
대구교통공사도 이 입찰에 참여했고, 심사가 진행되던 2023년 8월, 현지 업체를 만나러 김기혁 사장과 직원 2명이 싱가포르로 떠났습니다.
그런데 세부 일정을 보니 이상한 점이 발견됩니다.
김 사장 혼자 하루 먼저 출발하고, 하루 더 머무르는 3박 5일 일정을 짠 겁니다.
사장이 해외에 혼자 남아 공무를 수행했다는 말인데, 알고 보니 김 사장 아내가 출장에 동행한 거로 드러났습니다.
김 사장은 전체 일정 중 단 2시간만 현지업체 관계자와 미팅했고, 첫째 날은 현지 시찰, 마지막 일정은 아예 소화하지 않고 한국으로 되돌아왔습니다.
특히 출장비 가운데 숙박비와 식비 천5백 달러는 아내와 함께 쓴 사실도 드러났습니다.
공교롭게도 대구교통공사는 한 달 뒤 해당 사업 수주에 실패했습니다.
[강금수/대구참여연대 사무처장 : "공무출장에 부인을 대동했다는 것 자체가 매우 이상하고 부적절하고요. 시민 세금이 쓰였다면 그것은 사적 횡령 내지는 유용에 (해당할 수 있습니다.)"]
이에 대해 공사 측은 부인 항공권은 사비로 냈고, 공무 수행에 지장을 주지 않아 문제 되지 않는다고 봤다고 밝혔습니다.
김 사장은 공기업 사장으로서 적절치 않았다는 입장을 내놨습니다.
한편 대구시는 김기혁 사장 등 대구시 산하 공기업 기관장들의 임기 종료를 앞두고, 내년까지 임기를 연장하기로 했습니다.
KBS 뉴스 박진영입니다.
촬영기자:최동희/그래픽:인푸름
