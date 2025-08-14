대구 신보, 북구 소상공인에 30억 규모 특례 보증
입력 2025.08.14 (11:11) 수정 2025.08.14 (15:05)
대구신용보증재단이 대구 북구 소상공인을 위해 경영안정자금 특례 보증에 나섭니다.
이번 특례 보증을 위해 대구 북구가 1억 원, 새마을금고중앙회가 2억 원을 출연했고, 대구신보는 출연금의 10배인 30억 원 규모의 특례보증을 진행합니다.
대상은 대표자 개인 신용 평점이 595점 이상이면서 3개월 이상 영업한 소상공인으로, 최대 3천만 원까지 신용보증을 받을 수 있습니다.
류재현 기자 jae@kbs.co.kr
