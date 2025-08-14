대구 신보, 북구 소상공인에 30억 규모 특례 보증

동영상 고정 취소

대구신용보증재단이 대구 북구 소상공인을 위해 경영안정자금 특례 보증에 나섭니다.



이번 특례 보증을 위해 대구 북구가 1억 원, 새마을금고중앙회가 2억 원을 출연했고, 대구신보는 출연금의 10배인 30억 원 규모의 특례보증을 진행합니다.



대상은 대표자 개인 신용 평점이 595점 이상이면서 3개월 이상 영업한 소상공인으로, 최대 3천만 원까지 신용보증을 받을 수 있습니다.



