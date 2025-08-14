대구시-캠코, 금융 취약계층 지원 업무협약
입력 2025.08.14 (11:11) 수정 2025.08.14 (15:05)
대구시와 한국자산관리공사가 금융 취약계층 지원을 위한 업무협약을 맺었습니다.
이에 따라 두 기관은 금융 취약계층 자립과 사회적경제 활성화 사업 발굴, 취약계층 경제적 재기 등에 힘을 모읍니다.
이를 위해 성실 상환자와 기초생활보장 수급자 등 50여 명을 대상으로 민간자격증 취득과 취업 상담 등을 지원할 계획입니다.
최보규 기자 bokgil@kbs.co.kr
