에너지산업 융복합단지 지원센터 입주 기업 모집

경상북도가 에너지산업 융복합단지 종합지원센터에 입주할 기업을 모집합니다.



경북도는 오는 27일부터 사흘간 희망 기업을 모집한 뒤 사업 계획과 기여도 등을 평가해 9월 중 입주 기업을 선정합니다.



지난해 11월 문을 연 센터는 에너지 관련 산업 육성과 기업 유치를 통해 에너지 산업 거점을 만드는 전문기관으로 입주 기업은 최대 10년간 공간을 사용할 수 있습니다.



