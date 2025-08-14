대덕승마장, 고령층 대상 무료 승마 강습
입력 2025.08.14 (11:11)
대구공공시설관리공단 대덕승마장이 다음 달부터 약 두 달간 고령층을 대상으로 승마 강습을 시범 운영합니다.
만 65세 이상 성인 15명을 대상으로 기승과 하마, 말 손질 등 전반적인 승마 교육을 진행합니다.
강습비는 한국마사회가 전액 지원하며, 오는 20일까지 대덕승마장 누리집을 통해 지원자를 신청받아 면접으로 선발합니다.
