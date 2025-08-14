미·러 정상 만나는 알래스카 일부 빙하 녹아…홍수 위기에 대피령

미국·러시아 정상회담 개최를 앞둔 미국 알래스카 일부 지역에 빙하가 녹은 물에 침수 피해가 발생했습니다. 한때 대규모 기록적 홍수 경고가 나오면서 대피령이 내려졌습니다.



현지 시각 13일 AP통신과 영국 BBC 방송에 따르면 미국 기상청(NWS) 주노 지청은 알래스카 주도 주노 지역 주택들이 위험에 처했다며 홍수 경보를 발령했습니다. 주노에서 약 19㎞ 거리에 있는 멘덴홀 빙하가 막고 있던 분지에서 녹은 물이 빠져나와 멘덴홀 강에 합류하면 기록적인 수해가 발생할 수 있다는 분석이었습니다.



BBC에 따르면 실제로 전날 3ｍ 수준이던 멘덴홀 강의 수위는 이날 오전 5ｍ로 홍수 기준인 4ｍ를 훌쩍 넘어섰습니다.



주노 도심 곳곳에 물이 차올라 일부 도로와 주택이 침수됐습니다. 다만 이후 물이 많이 빠져서 당국은 대피한 주민들이 거주하는 피해 지역을 다시 개방했습니다.



마이크 던리비 알래스카 주지사는 주노 지역에 '빙하호 붕괴 홍수'(GLOF)로 인한 대규모 홍수 위협이 임박했다는 이유로 지난 10일 주 재난 선포를 한 바 있습니다.



빙하호 붕괴 홍수는 눈, 얼음, 빗물이 녹아서 생긴 호수의 물이 한꺼번에 빠져나갈 때 발생합니다. 녹은 물이 일정 수준에 도달하면 이를 가로막고 있던 빙하를 넘어서 흘러내릴 수 있습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 오는 15일 알래스카 앵커리지 북부에 있는 미군 기지인 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 만날 예정입니다. 앵커리지는 홍수 피해 지역인 주노에서는 900㎞ 이상 떨어져 있습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



