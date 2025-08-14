정치

우원식 의장, 국방장관에 “뼈 깎는 반성으로 국민의 군대로 거듭나길”

입력 2025.08.14 (11:18) 수정 2025.08.14 (11:24)

우원식 국회의장이 민간 출신으로는 처음 국방부 수장이 된 안규백 장관을 만나 “뼈를 깎는 반성으로 국민의 군대로 거듭나기를 바란다”고 말했습니다.

우 의장은 오늘(14일) 오전 국회에서 안 장관을 접견하고 “지난해 대한민국 국군 통수권자의 비상계엄과 가담한 지휘관들에 대해 국민들이 크게 실망했다”면서 이같이 밝혔습니다.

우 의장은 “또 한편으로는 위헌 비상계엄 상황에서 민주주의를 지키기 위해 최선을 다한 우리 군 장병들도 있다”면서 “비상계엄이 해제되자마자 국회 경내를 벗어난 군에 대해 민주주의 훈련이 잘돼 있다고, 훌륭한 군인이라고 칭찬한 바 있다”고 말했습니다.

그러면서 “앞으로 재발 방지책을 마련하고 군 장병들의 자부심도 키워달라”며 “이제 비상계엄을 극복하고 대한민국 국군이 당당히 제 역할을 해야 할 때다. 오직 국가와 국민을 지키는 데만 전념하는 군대가 될 수 있도록 당부한다”고 강조했습니다.

안 장관은 “12·3 불법 계엄으로 인한 아픈 살을 도려내고 새살이 나오도록 다 함께 노력하고 있다”면서 “국민으로부터 신뢰와 사랑을 받지 않는 군대는 존재할 수 없기 때문에, 사랑과 신뢰를 받는 게 제1원칙”이라고 말했습니다.

그러면서 “스위스가 내륙 국가임에도 불구하고 해군이 있는 것은 안보가 제1 덕목이기 때문”이라며 “국가 안보를 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했습니다.

아울러 안 장관은 병사 월급 인상과 달리 부사관들의 처우는 그렇지 못하다고 지적하며, “박탈감 심화, 간부들의 이탈 문제 등이 심각히 대두되고 있다. 군 복지와 여건 개선에 많은 관심을 기울여 달라”고 요청했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

오대성
오대성 기자

