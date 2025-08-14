김윤덕 국토장관 “공공공사 신속 추진…공사비도 현실화”

김윤덕 국토교통부 장관이 “지역에 유동성이 돌도록 공공공사를 신속히 추진하고, 공사비도 현실화해 제값 받고 제때 공사할 수 있게 하겠다”고 말했습니다.



김 장관은 오늘(14일) 열린 경제관계장관회의에 참석해 지방 건설투자 활성화 안건에 대해 “지방 경기회복과 건설투자 촉진을 위해 최선을 다하겠다”며 이같이 말했습니다.



김 장관은 “최근 수도권은 집값이 과열되고, 지방은 침체가 계속되는 등 부동산 시장의 양극화가 심화하고 있다”며 “악성 미분양이 지방을 중심으로 증가하고, 지역 경제와 직결된 건설 투자도 위축되면서 지방 경기침체를 더욱 가속화하고 있다”고 진단했습니다.



이에 “지방 주택시장의 부담으로 작용하는 미분양을 적극 해소할 필요가 있다”며 “자재 수급 확대, 숙련 인력 양성 등 안정적인 투자가 이루어질 수 있는 기반도 구축하겠다”고 설명했습니다.



그러면서 “이번 대책의 효과가 건설사뿐만 아니라, 소규모 하청업체와 건설근로자 등에도 전달돼 얼어붙은 지방에 온기가 돌도록 하겠다”고 말했습니다.



김 장관은 이번 대책에 포함되진 않았지만, 지자체의 기반 시설 안전관리를 국가가 지원하는 방안도 적극 검토할 방침이라고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



