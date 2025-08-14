한성숙 “AI로 생산성 높일 수 있어…스마트제조 공급기업 육성”

한성숙 중소벤처기업부 장관이 “스마트제조 공급기업 육성과 산업 생태계 조성을 위해 제도적·법률적 지원 체계를 구축하고, 이를 통해 중소제조업의 디지털 및 인공지능 전환을 가속화 하겠다”고 밝혔습니다.



한성숙 중기부 장관은 오늘(14일) 서울 금천구 편직의류 가공업체 아이디모드에서 스마트공장 도입 기업 등과 가진 현장 간담회에서 “중소 제조기업에서 디지털 전환 성과가 실질적으로 일어나고 있고, 인공지능(AI) 기술 도입을 통해 생산성을 더 높일 수 있다는 것을 확인했다”면서 이같이 말했습니다.



그러면서 “이런 전환이 중소 제조업 전반으로 확산하기 위해서는 현장을 가장 잘 아는 스마트제조 공급기업의 역할이 매우 중요하다”고 강조했습니다.



아이디모드는 사물인터넷(IoT) 기반 설비 모니터링과 공정 분석 및 생산 이력 관리 시스템을 구축해 설비 가동률을 높이고 불량률은 절반 이상 낮췄습니다.



간담회에 참석한 기업들은 제조 AI 기술 공급기업의 글로벌 경쟁력 확보와 중소제조업 데이터 수집 및 AI 기술 적용 확대, 제조 현장 경험을 갖춘 AI 전문인력 양성을 건의했습니다.



아울러 중소 제조 현장에서 도입한 디지털 전환 설비·시스템의 지속적인 운영·활용 지원과 인공지능을 활용한 중소기업 산업재해 예방 대책 등도 요구했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 중소벤처기업부 제공]



