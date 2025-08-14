“광주 관련 위안부 피해자, 1명 아닌 13명”

동영상 고정 취소

광주 지역 일본군 위안부 피해자가 1명이 아닌 13명인 것으로 새롭게 확인됐습니다.



광주 전일빌딩245에서 열린 위안부 기림의 날 행사에서 조선대 이정선 교수는 광주 관련 피해자가 돌아가신 곽예남 할머니 한 분으로 알려졌지만 관련 기록을 조사한 결과 광주 관련 피해자가 13명에 달하는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.



